Elemental, che sorpresa! Dato per morto al box office, è diventato il successo dell'estate

Gli analisti avevano dato per spacciato Elemental al box office, e in effetti il nuovo film Pixar aveva confermato i timori con una partenza al botteghino da flop inevitabile, ma invece a quanto pare le aspettative sono state clamorosamente ribaltate.

Mentre tutto il mondo era concentrato sui record straordinari di Barbie, infatti, Elemental si è trasformato in un successo stealth per la Pixar, e grazie agli incassi accumulati giorno dopo giorno e settimana dopo settimana (il film è uscito originariamente a giugno, ma è rimasto in programmazione per tantissimo tempo) è riuscito a raddoppiare il suo budget di produzione e a generare profitto per lo studio cinematografico.

L'incasso al botteghino del fine settimana di apertura di Elemental è stato inferiore ai 30 milioni, un debutto disastroso per un film con un budget di circa 200 milioni di dollari, ma da allora, grazie al passaparola positivo e all'assenza di potenziali competitor, l'opera ha gradualmente ribaltato il suo destino e ora secondo i dati di Box Office Mojo ha raggiunto il traguardo che si pensava irraggiungibile: un incasso da 400 milioni di dollari nel mondo, ovvero il punto di pareggio per recuperar i costi di produzione e andare in profitto. Tra l'altro, da venerdì 4 agosto Elemental uscirà in Giappone, mercato che potrebbe aiutare ad estendere i numeri al botteghino.

Insomma una vera e propria favola hollywoodiana, con tanto di lieto fine e una morale da insegnare: a volte il box office non è mai una scienza esatta e il successo di un film si può registrare anche molto tempo dopo il week-end di debutto.