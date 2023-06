Elemental, gli sceneggiatori del film Pixar:'Ecco come siamo stati coinvolti nel progetto'

Elemental è il nuovo film Disney/Pixar nelle sale in questi giorni e l'attenzione dei fan è molto alta. Nonostante l'esordio non sia stato dei migliori il lungometraggio potrebbe fare ancora breccia nel cuore degli spettatori nelle prossime settimane di programmazione. Comicbook ha intervistato i due sceneggiatori, Kat Likkel e John Hoberg.

Al momento Elemental si sta rivelando un flop ma c'è tempo per far ricredere il box-office. Likkel ha sottolineato come il primo contatto con la Pixar sia stato degno dei servizi segreti, talmente sono discrete le modalità di interazione con i possibili collaboratori. John Hoberg è entrato nel dettaglio:"Nel 2019 siamo andati all'Austin Film Festival, abbiamo partecipato ad un panel e abbiamo ricevuto una telefonata dal nostro manager che diceva che... All'epoca era Mary Coleman a capo dello scouting sceneggiatori, e voleva organizzare un incontro. Ci siamo presentati ed era lei e una donna, Megan, della Pixar. Avevano una pila di sceneggiature, e le hanno lette tutte. E abbiamo pensato 'Wow, questo è un incontro serie, non siamo qua solo per un caffè'. E poi parlavano di come gli sarebbe piaciuto lavorare con noi e ci chiesero se fossimo disposti a trasferirci nella Bay Area. Rispondemmo di si".



Ai due venne proposto un lavoro su Elemental e due settimane dopo parlarono con il regista Peter Sohn:"Non ci fu permesso di sapere su cosa fosse il film, non ci fu permesso di sapere nulla". I due pranzarono con Sohn e le domande erano incentrate anche sul loro matrimonio e sulla storia, in qualche modo collegata ai due personaggi di Elemental, Wade e Amber.



