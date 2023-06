Elemental rialza la testa e sfida Spider-Man, ma il box office ha già parlato

Il nuovo week-end di programmazione senza novità tra le uscite, in attesa del debutto di Indiana Jones e Il quadrante del destino previsto per la prossima settimana, premia Elemental e Spider-Man: Across the SpiderVerse, che si sfidano per la prima posizione in Nord-America.

Considerato che The Flash di DC Studios è stato frenato da un calo disastroso e verrà costretto ai riparti del terzo posto in classifica, dopo il pessimo esordio della scorsa settimana, restano i film d'animazione a darsi battaglia per la vetta: certo la situazione tra i due titoli non potrebbe essere più diversa, con Elemental già bollato come flop storico per la Pixar e con Spider-Man: Across the Spider-Verse già tra i migliori successi dell'anno. Se non altro, almeno per questo week-end, le due opere saranno più che mai alla pari.

Le stime del settore attualmente parlano di un Elemental vs Spider-Verse, un testa a testa che vede in vantaggio il film Pixar, ma di pochissimo, 18,5 milioni di dollari contro i 18,2 milioni del sequel dedicato a Miles Morales. Naturalmente, questo risultato vale doppio per Across the Spider-Verse, che del resto sta affrontando il suo quarto fine settimana e dopo un mese di programmazione ha già superato i 500 milioni di dollari in tutto il mondo, alimentato da una forte andatura domestica che lo porterà oltre i 316 milioni di dollari casalinghi dopo questo week-end. Dal canto suo Elemental, forte di un calo di appena il -37% questo fine settimana, arriverebbe ad un totale di 65 milioni di dollari su 10 giorni di programmazione, un risultato migliore di quello ottenuto da The Bad Guys della DreamWorks nello stesso periodo (44,5 milioni in 10 giorni dopo un'apertura di 23,9 milioni).

Certo è che Elemental aveva un budget dichiarato di oltre il doppio di quello di The Bad Guys, e il disastroso esordio di sette giorni fa condannerà il film Pixar a rimanere intrappolato nel pantano in cui è piombato dopo l'accoglienza tiepida dal Festival di Cannes e una campagna di marketing non esattamente travolgente.