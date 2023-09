Elemental da record su Disney+: supera La sirenetta, è uno dei film più visti di sempre

Dopo gli ottimi numeri de La sirenetta su Disney+, il nuovo acclamato film Pixar Elemental è riuscito a fare addirittura di meglio, segnando il maggior esordio del 2023 sulla piattaforma di streaming on demand della Disney.

Dopo essere diventato una cosiddetta 'sleeper hit' al botteghino dell'estate ed essersi reso protagonista di una clamorosa rimonta in termini di incassi dopo un esordio pericolosamente basso, Elemental ha ottenuto un ulteriore successo con la sua uscita su Disney+: in queste ore, infatti, Variety segnala che il film Pixar è diventato il film più visto su Disney+ nel 2023 con un esordio da ben 26,5 milioni di visualizzazioni, un numero decisamente superiore alle già buone 16 milioni di visualizzazioni del remake live-action de La sirenetta e nettamente migliore rispetto all'esordio del precedente film Pixar su Disney+, Red.

Per la Disney, contattata da Variety, Elemental ha siglato la première più vista del 2023 su Disney+ in cinque giorni, una prestazione che inoltre rientra nella top 10 all-time per un film che ha esordito nelle sale cinematografiche prima di 'spostarsi' in streaming sulla piattaforma. Per contesto, Disney definisce una visualizzazione come il tempo di streaming totale diviso per il tempo di durata, lo stesso modello adottato recentemente anche da Netflix: giusto per un confronto, nei suoi primi giorni di programmazione Guardiani della Galassia 3 ha conquistato 10,8 milioni di visualizzazioni.

Nessuno deve stupirsi dunque nello scoprire che, secondo gli insider, Disney e Pixar stanno pensando ad un sequel di Elemental.