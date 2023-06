Elemental: il rating su Rotten Tomatoes esplode fino a un incredibile 80%

Elemental, il nuovo film Pixar ambientato nell’universo abitato dai quattro elementi della natura, sta per uscire nei cinema italiani. Se con le prime reazioni della critica il film aveva ricevuto soltanto un punteggio del 57% su Rotten Tomatoes il tempo pare aver dato ragione al film di Peter Sohn che ha fatto un balzo di ben ventitre punti.

Vi abbiamo già mostrato l’emozionante trailer di Elemental che la Pixar ha distribuito per promuovere il suo ultimo lungometraggio destinato a famiglie e bambini.

Il film, presentato in anteprima mondiale a Cannes e in uscita il 21 giugno 2023 nei cinema del nostro paese aveva ricevuto critiche miste da parte dei fortunati che avevano potuto assistere alle proiezioni dedicate ai giornalisti, facendo preoccupare in tal senso i fan della casa di produzione.

Nonostante alcuni giudizi valutassero positivamente l’effetto visivo di Elemental, per molti addetti ai lavori l’opera non avrebbe esplorato in maniera sufficiente i temi della convivenza tra i vari elementi.

Come per un incredibile plot twist e in perfetto orario sui tempi, il rating del nuovo cartone animato ha però fatto, nelle ultime settimane, uno straordinario balzo in avanti con i nuovi critici che hanno portato il film a ottenere un eccellente 80% di recensioni positive.

Elemental uscirà al cinema in concomitanza con The Flash e solo poco prima del nuovo Indiana Jones e, sebbene la cosa potrebbe risultare preoccupante in termini di risultati al box office, siamo sicuri che l’uscita in streaming su Disney+ potrà ovviare a un eventuale scarso successo nelle sale.

In attesa di poter vedere il nuovo film Pixar, vi lasciamo al poster ufficiale di Elemental.