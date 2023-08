Elemental, quando arriva in home-video? Svelata la data d'uscita bluray del film Pixar

La rimonta al box office di Elemental è stata di quelle che da ricordare, e raggiunto in extremis l'obiettivo di generare profitto il nuovo film d'animazione della Pixar ha subito ottenuto una data d'uscita per il mercato digitale.

In queste ore, infatti, la Disney ha annunciato ufficialmente che Elemental arriverà nelle vetrine digitali di video on demand da martedì 15 agosto, mentre le versioni home-video fisiche nei formati 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD debutteranno circa poco un mese dopo, per la precisione a partire da 26 settembre.

Entrambe le versioni del film, sia digital che fisica, saranno ricche di funzionalità bonus, tra cui scene eliminate e il cortometraggio animato della Pixar Carl's Date, che è stato presentato in anteprima insieme a Elemental nelle sale. Gli spettatori potranno anche dare uno sguardo esclusivo alla creazione dell'ambientazione principale del film, Element City, attraverso una funzione speciale intitolata Next Stop: Element City. Farà parte del pacchetto anche una scena d'apertura alternativa incentrata sulla protagonista Ember, che aiuta una famiglia di Fuoco appena immigrata ad adattarsi a Element City.

Il film Pixar dunque arriverà nei negozi PVOD 60 giorni dopo la sua data di uscita iniziale nelle sale, rendendo probabile un esordio su Disney+ non molto tempo dopo, presumibilmente prima del 26 settembre. Vi terremo aggiornati, ma nel frattempo recuperate il trailer ufficiale di Elemental.