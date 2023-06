Elemental, per la produzione non tutto lo staff è stato risaltato a dovere

C'è chi ha definito Elemental uno dei film Pixar migliori di sempre: è innegabile che il nuovo film del popolare studio d'animazione abbia il merito di portare sul grande schermo un nuovo tipo di coppia sulla scia del "gli opposti si attraggono".

In vista dell'uscita di Elemental al cinema del 16 giugno 2023, la produzione ha svelato e ringraziato tutto lo staff che ha reso possibile passeggiare tra le strade di Element City: "Ci sono così tante persone da ringraziare - ha detto Mamoudou Athie doppiatore di Wade Ripple, il ragazzo d'acqua - tutti gli animatori, i dirigenti, i produttori, gli sceneggiatori. Abbiamo parlato della produttrice Denise Ream fino alla nausea, ma è una persona straordinaria.Denise Ream è una nazionale tesoro. Le voglio molto bene. Non tutte le persone comprendono quanto lavoro c'è e quante persone si dedicano alla realizzazione di un film com questo", ha detto Athie a Comickbook.com

Dietro un grande film c'è una grande team e il nuovo progetto Pixar ne è la prova: Elemental ha già ottenuto su Rotten Tomatoes un indice di gradimento dell'80%! In una cosmopolita città convivono le creature dei quattro elementi: terra, aria, fuoco e acqua. Una ragazza di fuoco (letteralmente) incontra un più mite ragazzo d'acqua e saranno protagonisti di una storia d'amore complicata che riflesse sulle complessità dell'integrazione.