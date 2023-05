Elemental, le prime reazioni sono entusiaste: 'Uno dei migliori Pixar di sempre'

"Elemental è non solo uno dei migliori film Pixar recenti, ma probabilmente uno dei migliori di sempre", "L'Elemental di Peter Sohn è un vero sogno , nonché la conclusione perfetta per il Festival di Cannes", "PURA MAGIA! Incantevole, divertente e commovente" sono alcuni dei commenti che è possibile leggere in queste ore su Twitter, per quanto qualcuno non manchi di additare il film come "un doppione di Zootropolis ".

Peter Sohn’s ‘Elemental’ is a pure dream and a perfect ending to Cannes Film Festival. It’s colorful, vibrant, fiery, fluffy + fluid with brilliant animation and a great story on self-love, courage, living your true self and falling in love along the way. Fans will fawn over… pic.twitter.com/tYaI92b5mx — Nikki Fowler (@NikkiFowler28) May 27, 2023

#Elemental feels like a dupe of Zootopia, borrowing too much from the Disney hit. The messaging is very heavy handed. Its co-opting of a general immigrant story feels clumsy. Still, it’s beautifully animated and the score is magical. A lot to love, but not perfect. #Cannes2023 pic.twitter.com/3KLK9LFzK4 — therese lacson • 宋蕾蕾 @ cannes (@bamfpire) May 27, 2023

#Elemental REVIEW: PURE MAGIC. Charming, funny & poignant! Sorry Toy Story, Ghibli, Spider-Verse, etc. A new animation king has arrived with arousing visuals that’ll have you steamy & creamy. This isn’t just another cartoon, it’s the best Pixar movie ever! ~A fitting end~ #Cannes pic.twitter.com/GOlJJFIWcS — Atom (@theatomreview) May 27, 2023