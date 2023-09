Elemental, Pixar a lavoro su un sequel e uno spin-off per Disney+?

Dopo un debutto 'né caldo né freddo' al box office globale, grazie ad una delle rimonte più impressionanti degli ultimi anni Elemental è andato in profitto per Disney tanto che ora la Pixar potrebbe voler espandere il mondo di Element City con un sequel e una serie tv spin-off per Disney+.

Parlando al podcast The Town con Matthew Belloni, Jeff Bock di Exhibitors Relations (uno dei maggiori esperti di box office al mondo, e un nome decisamente 'dentro' l'industria) ha rivelato che la Pixar realizzerà una serie tv di Elemental per Disney+, con alcune idee già intavolate per mettere in produzione un sequel diretto del film: "Ho sentito dire la Disney trasformerà anche questo titolo in una serie per Disney+. E ci sono idee per realizzare anche un sequel di Elemental".

Naturalmente va specificato che, almeno al momento della stesura di questo articolo, non c'è ancora nulla di confermato: a proposito di un sequel di Elemental, comunque, potremmo ricordare che il finale originale del film Pixar vedeva l'introduzione di "un bambino a vapore", il figlio di Wade ed Ember, una scena che poneva le basi per un sequel incentrato sulla vita di coppia alle prese con la genitorialità. Quella sequenza è stata tagliata dal film uscito nelle sale, ma nulla vieterà alla Pixar - eventualmente - di utilizzarla come trampolino di lancio per la storia di un sequel di Elemental.

Ricordiamo che nello scorso week-end Elemental ha superato Ant-Man & The Wasp: Quantumania al box office globale, salendo al nono posto della classifica mondiale dei film col maggior incasso del 2023. Per altri contenuti scoprite la data d'uscita di Elemental in home-video.