Elemental, Pixar farà davvero il sequel? Tutto quello che sappiamo sul nuovo film

Pixar farà davvero il sequel di Elemental? In attesa di una conferma ufficiale da parte dei Pixar Animation Studios, ecco tutto quello che sappiamo sul probabile secondo capitolo della saga.

Dovete sapere, infatti, che secondo le indiscrezioni Pixar sarebbe a lavoro su un sequel e una serie spin-off di Elemental, quest'ultima in programma per la piattaforma di streaming on demand Disney+: durante un'apparizione a The Town con Matthew Belloni, l'insider Jeff Bock ha rivelato di aver sentito che la Pixar "trasformerà Elemental in una serie per Disney+" e che "potrebbe anche esserci un sequel in arrivo". L'insider ha dichiarato: "La Disney sa come fare queste cose. Trasformerà questo film in una serie tv, ho già sentito voci di corridoio al riguardo. E potrebbe anche esserci un sequel di 'Elemental' in cantiere. Sono progetti che rappresentano una sorta di rete di sicurezza, la Disney ha visto degli ottimi incassi con questo film. Ovviamente la prossima estate ci sarà Inside Out 2, ma Elemental è stato una grande rampa di lancio dopo le ultime prestazioni un po' così così."

In precedenza, anche gli sceneggiatori di Elemental, John Hoberg e Kat Likkel, durante un'intervista con The Direct avevano anticipato la possibilità di un sequel di Elemental, svelando un finale alternativo per il film originale che avrebbe mostrato il 'bambino vapore', figlio di Amber e Wade: "Ma poi la decisione è stata la seguente: lasciamo fuori questa scena, magari un giorno ci torneremo sopra se il pubblico dovesse apprezzare la storia di Wade e Amber...".

Per altri contenuti, ecco quali sono i prossimi film Pixar annunciati ufficialmente in arrivo dopo Elemental.