Elemental: Peter Sohn vuole raccontare l'incontro tra l'acqua e il fuoco

Elemental, ultima fatica dei Pixar Animation Studios, arriverà nelle sale cinematografiche nell’estate del 2023 e trasporterà gli spettatori a Elemental City, luogo in cui vivono i vari elementi della Terra. Il regista Peter Sohn ha raccontato a ComicBook il lato romantico del film che seguirà la storia dell’incontro tra due diversi elementi.

Il nuovo trailer di Elemental è finalmente stato pubblicato e ha regalato ai fan della Pixar un primo assaggio di quello che sarà il prossimo film dello studio d’animazione targato Disney e che racconterà le vicende legate a Ember, un’ elementale di fuoco ventenne e a Wade un elementale d’acqua della stessa età e della loro storia d’amore in un mondo in cui gli elementi non si mischiano.

Il film esplora i temi della ricerca di se stessi e del crescere come adulti e narra il sentimento tra due personaggi che provengono da culture diverse. Il regista Peter Sohn ha parlato in questo modo delle idee che ci sono dietro il suo ultimo lavoro: “La connessione tra fuoco e acqua è stata la prima cosa che ho proposto alla Disney. L’acqua e il fuoco possono entrare in contatto? È mai possibile? Questo è stato il punto di partenza. Sono un grande fan di tante commedie romantiche, dai film di Jane Austen a Stregata dalla Luna e a Il favoloso mondo di Amélie e so come questi film portino anche le città nelle loro storie”.

Sohn ha quindi continuato: “Non si tratta soltanto di un ragazzo che ha bisogno di una ragazza o di un ragazzo, ma anche di un padre e di una figlia e di quale fosse il loro rapporto. L’idea iniziale era di costruire qualcosa di universale che raccontasse sia la connessione tra i due elementi, fuoco e acqua, che le dinamiche familiari da inserire nei contesti culturali e rendere il film qualcosa di più grande e poi ci sono anche altri temi che spero si possano trarre da questa opera. È questo che rende il film importante”.

In attesa di avere novità sul film e di poterlo vedere al cinema, la Disney ha annunciato il titolo del corto che anticiperà Elemental durante le proiezioni nelle sale.