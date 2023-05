Elemental, Peter Sohn parla delle sue influenze culturali per il film Disney-Pixar

Dopo che Peter Sohn dichiarò di voler raccontare l'incontro tra acqua e fuoco attraverso Elemental, il regista ha sottolineato di voler non soltanto esprimere gli aspetti più intimi della propria vita, ma anche (e soprattutto) una tipologia di cultura specificamente pensata per i personaggi del mondo narrativo.

"Quando ho iniziato a proporlo per la prima volta, c'erano molti aspetti della mia vita a cui prestavo attenzione, del tipo: oh, adoro il cibo piccante. Sarebbe davvero figo se il cibo del fuoco fosse davvero piccante, roba così. Una volta che la gente inizia a domandarsi: 'Oh, sono asiatici?', mi ritrovavo a ribadire sempre la stessa risposta: no, non sono pensati per esserlo. O ancora: 'L'aria rappresenterà quella particolare cultura?' Di fronte a tutti questi interrogativi, ho capito che i personaggi dovessero risultare universali. Il mio obiettivo generale era prendere l'elemento e sfruttarlo per creare un certo tipo di cultura".

In un'unica frase: "Se ti spingi troppo oltre, c'è il rischio di essere incomprensibile". Ogni elemento ha sviluppato caratteristiche peculiari in funzione della storia, senza alcun riferimento specifico alla realtà. L'idea appare ragionevole, soprattutto considerando gli infiniti riferimenti al fuoco, all'acqua, all'aria e alla terra nelle culture di tutto il mondo, presenti e passate.

Il film, ambientato in una metropoli immaginaria in cui gli abitanti sono costituiti dai quattro elementi, narra la storia della focosa Ember e dell'acquatico Wade, i quali provano a stare insieme nonostante le difficoltà insite nella loro natura. Per approfondire l'argomento, ecco il trailer ufficiale di Elemental.

Prodotta da Walt Disney Pictures e Pixar Animation Studios, la pellicola debutterà al cinema il 21 giugno 2023.