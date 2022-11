Elemental: le nuove cronache del ghiaccio e del fuoco nel primo poster ufficiale

Dopo il primo trailer ufficiale di Elemental, il prossimo film d'animazione dei Pixar Animation Studios è tornato a mostrarsi ai fan anche con un poster ufficiale diffuso dalla Disney.

Insieme, il primo trailer e il poster del nuovo film Disney e Pixar portano il pubblico a Element City, dove gli abitanti di fuoco, acqua, terra e aria vivono insieme: protagonista del film è Ember, una tenace, acuta e 'ardente' giovane donna, la cui amicizia con un ragazzo di nome Wade, divertente, sdolcinato e sempre pronto a 'seguire la corrente', mette alla prova le sue convinzioni sul mondo in cui vivono. Insomma, un nuovo tipo di cronache del ghiaccio e del fuoco, si presume senza sangue e sesso.

Diretto da Peter Sohn, prodotto da Denise Ream e con le voci di Leah Lewis e Mamoudou Athie rispettivamente nei ruoli di Ember e Wade nella versione originale del film, Elemental arriverà nel 2023 nelle sale italiane. Una data più specifica non è ancora stata comunicata, quindi rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.

Vi ricordiamo nel frattempo che Elemental non sarà l'unico film Pixar in uscita prossimamente: l'acclamato studio cinematografico ha infatti già annunciato altri due titoli in arrivo nel 2024, vale a dire il nuovo originale Elio e l'attesissimo sequel Inside Out 2.