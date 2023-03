Elemental: innamoratevi del nuovo film Pixar nello spettacolare trailer ufficiale

A distanza di qualche mese dalla pubblicazione della più recente foto ufficiale di Elemental, i Pixar Animation Studios hanno svelato il primo trailer ufficiale dell'attesissimo nuovo film animato in arrivo la prossima estate.

Il filmato promozionale, come sempre disponibile in calce all'articolo, introduce gli spettatori nel nuovo mondo creato dalla Pixar, quello di Element City, una metropoli nella quale vivono e interagiscono gli elementi della natura, ovvero terra, fuoco, aria e ghiaccio. Il trailer ci mostra tutti gli elementi e ciò che li distingue secondo Ember, una ragazza arguta e focosa che è sempre rimasta vicina a casa a Firetown. Nel corso del film, però, la protagonista si avventurerà finalmente fuori dalla sua zona di comfort per esplorare questo mondo spettacolare nato dall'immaginazione dei cineasti della Pixar e creato appositamente per l'esperienza sul grande schermo: Element City si ispira alle grandi città di tutto il mondo e vanta strutture pensate per ogni comunità, da giganteschi edifici simili a pini e grattacieli a cascata ad un'arena a forma di tornado chiamata Cyclone Stadium.

Diretto da Peter Sohn, prodotto da Denise Ream e con le voci di Leah Lewis e Mamoudou Athie rispettivamente nei ruoli di Ember e Wade nella versione originale del film, Elemental arriverà nel 2023 nelle sale nord-americane dal 16 giugno prossimo: al momento della stesura di questo articolo non è ancora stata resa nota la data d'uscita italiana, dunque rimanete sintonizzati.

Per altri contenuti recuperate il primo teaser di Elemental.