Elemental incredibile: è il film più visto in assoluto in streaming

La favola di Elemental continua anche in streaming: dopo essersi reso protagonista di una delle rimonte al box office più entusiasmanti della storia del cinema, il nuovo film Pixar sta letteralmente dominando le classifiche delle piattaforme.

Dopo aver ottenuto risultati record al debutto su Disney+, infatti, Elemental ha ingranato la marcia conquistando la classifica dei titoli più visti in assoluto tra tutte le piattaforme streaming: come riportato dal sito di analisi Nielsen, la prima settimana intera di Elemental su Disney+, quella che va dal 18 al 24 settembre, è stata un successo clamoroso con oltre 1,3 miliardi di minuti visualizzati, una cifra che lo rende il film più visto non solo su Disney+ ma tra tutti i servizi di streaming disponibili sul mercato. Il secondo film più visto in quello stesso periodo di tempo, La Sirenetta, ha totalizzato poco meno di 400 milioni di minuti.

Inoltre, per misurare ancora meglio la portata del trionfo di Elemental in streaming, basti dire che l'unico altro titolo ad aver fatto meglio del film Pixar è l'inarrestabile serie tv Suits, che è tornata ad occupare il primo posto nella classifica dei titoli più visti tra tutte le piattaforme on demand.

Insomma, guardando questi numeri tra box office e streaming le voci secondo cui Pixar starebbe già preparando il sequel di Elemental non dovrebbero stupire nessuno.