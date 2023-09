Elemental è il primo film della saga Pixar? La teoria alla Inception vi farà impazzire

Elemental sta per arrivare su Disney+ e una volta che sarà disponibile in streaming e home-video sarà finalmente riunito con tutti gli altri film d'animazione realizzati dai Pixar Animation Studios: ma che ruolo ha il nuovo film nel grande teoria dedicata al cosiddetto 'Universo Pixar'?

Come forse saprete, dal 2013 circola una teoria - creata con un post sul suo blog da Jon Negroni - secondo la quale i film Pixar sono ambientati tutti nello stesso universo narrativo: nel corso degli anni la teoria si è evoluta per includere le nuove uscite della casa di produzione, con la malleabilità che contraddistingue tutte le teorie dei fan, e ovviamente in questi ultimi giorni anche Elemental è finito al centro della conversazione.

Secondo una nuova lettura della teoria (che potete scoprire nel video in calce all'articolo), ciò che collega tutti i film Pixar è l'energia: questa energia è alimentata dalla memoria e dalle emozioni, e fa si che nell'universo della casa di produzione coesistono automobili, giocattoli e animali senzienti, i supereroi e così via. Tuttavia, Elemental sarebbe alla base dell'universo Pixar perché, appunto, il suo mondo è il luogo in cui questa energia viene creata. Come spiega il video, la “reazione” che avviene quando Ember e Wade si toccano scatenerebbe quella pura energia che è alla base dei ricordi e delle emozioni che alimentano tutti i personaggi Pixar. Per questo motivo, nella cronologia della saga, Elemental sarebbe il film che fonda l'universo della Pixar, una sorta di 'prequel' della storyline della 'saga'.

Per altri contenuti meno cervellotici, vi segnaliamo che la Pixar potrebbe essere a lavoro su una serie tv e su un sequel di Elemental.