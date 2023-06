Elemental, il film Pixar a rischio? Gli analisti prevedono un flop livello Strange World

In queste ore sono state pubblicate le prime stime al box office previste per Elemental, il nuovo film d'animazione della Pixar in uscita dal 21 giugno, e sono a dir poco pessimi, ai limiti del clamoroso flop di Disney con Strange World.

Il film d'animazione dello studio di Toy Story, Up e Wall-E ha avuto un budget di ben 200 milioni di dollari (il quale non farà che aumentare con le spese di marketing e di distribuzione dei prossimi giorni e settimane), un investimento che però rischia di non essere premiato, con le prime proiezioni che segnalano un'apertura di appena 37 milioni in Nord-America. Sarebbe un disastro, che le recensioni abbastanza fredde (appena 63% su Rotten Tomatoes) e le basse abilità di tenitura al botteghino dimostrate dai film Disney (che il pubblico sa arrivare a stretto giro su Disney+) rischiano di peggiorare.

Questa pessima notizia per la Pixar arriva a pochi giorni dal licenziamento di massa che ha coinvolto ben settantacinque talent dello studio, inclusi anche alcuni creativi chiave della saga di Toy Story e il regista di Lightyear Angus MacLane. Che sia stato un errore proiettare Elemental a Cannes il 27 maggio, a diverse settimane dall'uscita nelle sale, provocando un mix molto contrastante di recensioni e un conseguente abbassamento delle aspettative da parte del pubblico?

Staremo a vedere se Elemental sarà in grado di ribaltare i pronostici, di certo c'è da augurarselo.