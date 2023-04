Elemental, il film Pixar debutterà a Cannes 2023: è la quarta volta per lo studio

Nonostante le voci di corridoio delle scorse settimane, non sarà How do you live di Hayao Miyazaki a debuttare a Cannes 2023, dato che in questi minuti il misterioso film animato che verrà presentato alla Croisette si è rivelato essere il nuovo film della Pixar Elemental.

Il nuovo film distribuito dalla Disney è stato scelto come titolo della serata di chiusura della 76a edizione del festival, e segnerà la quarta volta della Pixar sulla Croisette dopo le anteprime mondiali di titoli imprescindibili della filmografia dello studio come Up e Inside Out e anche il più recente Soul. "Per molti anni, il Festival di Cannes ha accolto film d'animazione da tutto il mondo", ha dichiarato il direttore artistico e delegato generale dell'evento Thierry Fremaux. “Pixar Animation Studios, con ‘Up’, diretto da Pete Docter, ha fatto la storia di Cannes aprendo la 62esima edizione del Festival nel 2009. È stato un evento meraviglioso! Questa è un'altra grande opportunità per presentare l'incredibile 'Elemental' nella serata di chiusura di questo 76esimo Festival di Cannes".

Ricordiamo che il film è ambientato ad Element City, una metropoli nella quale vivono e interagiscono gli elementi della natura, ovvero terra, fuoco, aria e ghiaccio. La protagonista è Ember, una ragazza arguta e focosa che è sempre rimasta vicina a casa a Firetown, e che per la prima volta decide di esplorare questo nuovo mondo spettacolare. Diretto da Peter Sohn, Elemental uscirà negli USA dal 16 giugno prossimo: al momento della stesura di questo articolo, il film non ha ancora una data d'uscita per il mercato italiano, dunque vi invitiamo a rimanere sintonizzati.

