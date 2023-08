Elemental, fallimento evitato? Ora ha superato Spider-Man: Across the Spider-Verse!

Nonostante il lento approccio al box-office, il film Pixar Elemental sembra aver ingranato la marcia giusta. Soprattutto a livello internazionale è cospicuo il terreno recuperato dal lungometraggio animato di Peter Sohn, che negli ultimi giorni è riuscito a superare anche un titolo acclamato come Spider-Man: Across the Spider-Verse.

A livello globale, Elemental ha incassato 307,2 milioni, lasciandosi alle spalle Across the Spider-Verse con i suoi 305,9 milioni. Con questo risultato, il film Pixar si piazza al secondo posto tra i lungometraggi d'animazione con il più alto incasso nel mondo nel 2023. Un successo confermato da Pixar negli ultimi giorni.



Il dato è piuttosto sorprendente, soprattutto se si considera il pessimo esordio del film, che aveva già ricevuto l'etichetta di flop dalla maggior parte dei media.

Invece, grazie all'ottimo riscontro all'estero, Elemental ha recuperato terreno, comportandosi particolarmente bene in Corea, così come in Cina, Messico, Francia e Australia. Disney/Pixar credeva molto in Elemental, che racconta una storia romantica tra due elementi profondamente diversi tra loro, Ember e Wade.

Nel cast vocale spiccano Leah Lewis, Mamoudou Athie, Shila Ommi e Ronnie del Carmen. Una produzione costata circa 200 milioni di dollari che ora raccoglie i frutti nonostante un esordio al di sotto delle aspettative.

Recuperate su Everyeye la nostra recensione di Elemental, un altro grande successo Disney/Pixar.