Elemental, disastro annunciato: flop clamoroso Pixar, peggiore nella storia dello studio

Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato il rischio che Elemental avrebbe corso al box office secondo gli analisti del settore, e purtroppo per la Pixar le previsioni si sono dimostrate più che azzeccate.

Dopo aver esordito in Nord-America con appena 11,5 milioni di dollari nel giorno d'apertura venerdì 16 giugno (in Italia il film arriverà la prossima settimana, dal 21 giugno) Elemental va verso un disastroso esordio da 28,5 milioni sull'intero primo week-end: se questa cifra dovesse essere confermata dai dati e dai conteggi, Elemental segnerebbe il peggior esordio di sempre per la Pixar, e potrebbe perfino perdere il secondo posto in classifica (il primo è occupato da un'altra new entry, The Flash) a favore del terzo fine settimana di Spider-Man: Across the Spider-Verse della Sony, che secondo le stime del settore guadagnerà tra i 28 e i 30 milioni questo fine settimana: una situazione che la dice lunga su come, anche per via di Disney+, il pubblico sembra essersi allontanato dalle opere Pixar.

L'unica grazia salvifica per Elemental è che gli spettatori che hanno visto il film l'hanno promosso, assegnandoli una A su CinemaScore e un punteggio del pubblico del 91% su Rotten Tomatoes. Forse questo passaparola potrebbe consentire al film di agguantare quantomeno il secondo posto in classifica e alzare leggermente le proiezioni di incasso.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Elemental.