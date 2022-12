Elemental: Cronache del Ghiaccio e del Fuoco in stile Pixar nella nuova foto ufficiale

A distanza di circa un mese dal primo trailer ufficiale di Elemental, il prossimo film dei Pixar Animation Studios è tornato a mostrarsi in una nuova foto ufficiale presentata in anteprima da Entertainment Weekly nel numero dedicato ai film più attesi del 2023.

Nell'immagine, che potete trovare in calce all'articolo, apprezziamo una volta di più il character design di Ember, una tenace, acuta e 'ardente' giovane donna, e quello della sua nuova conoscenza Wade, un divertente, sdolcinato ragazzo e 'che segue la corrente': lei è fatta di fuoco, lui è fatto di acqua, ed entrambi vivono nel magico mondo di Element City, dove gli abitanti dei quattro elementi - fuoco, acqua, terra e aria - convivono insieme. Nel corso del film, la loro frequentazione metterà alla prova le convinzioni di entrambi.

Diretto da Peter Sohn, prodotto da Denise Ream e con le voci di Leah Lewis e Mamoudou Athie rispettivamente nei ruoli di Ember e Wade nella versione originale del film, Elemental arriverà nel 2023 nelle sale italiane. Il film attualmente ha una data d'uscita fissata per il 16 luglio nei cinema nord-americani.

Ricordiamo che la Pixar ha già annunciato tre nuovi progetti in arrivo nei prossimi mesi e anni: nel 2023, oltre ad Elemental, debutterà in esclusiva su Disney Plus la serie tv Win or Lose, mentre nel 2024 lo studio tornerà nelle sale con due diversi titoli, l'originale Elio e il sequel Inside Out 2. Quale titolo attendete di più? Ditecelo nei commenti.

Nel frattempo, recuperate il poster ufficiale di Elemental.