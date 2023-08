Elemental conquista un fan d'eccezione: è Makoto Shinkai, il regista di Your Name e Suzume

Una delle grandi sorprese dell'estate è stata Elemental, ultimo film dell'acclamato studio d'animazione Pixar partito malissimo al box office e in grado, pian piano, di conquistare un pubblico sempre più vasto che lo ha aiutato a ribaltare le proprie sorti al botteghino.

Tra i raccolti da Elemental lungo la sua tortuosa strada al box office, a quanto pare, c'è anche Makoto Shinkai, celebre cineasta giapponese autore di film acclamati da critica e pubblico come Your Name, Wheatering with you e il più recente Suzume. In queste ore, infatti, Shinkai è comparso su Twitter per esprimere il suo amore nei confronti di Elemental, dichiarando: "Il film Element è stato davvero molto bello. È un film pieno di ambizioni, con i creatori che hanno cercato di toccare le nostre emozioni in ogni modo e nel frattempo confezionare le migliori immagini possibili. Sono rimasto molto colpito dall'abilità e dal talento emerso nel film. È stata un'esperienza da brivido!"

Sia Suzume che Elemental saranno idonei per l'Oscar dell'animazione degli Oscar 2024, una categoria che però sembra destinata ad essere dominata da altri due animati: Spider-Man: Across the Spider-Verse e How do you live, l'attesissimo nuovo film di Hayao Miyazaki uscito finora soltanto in Giappone. Ricordiamo che gli slot per questo ambito Oscar - andato a Pinocchio di Guillermo Del Toro agli Oscar 2023 - sono soltanto cinque, a differenza dei dieci previsti per la categoria Miglior film live-action.

