'Elemental andrà sicuramente in profitto': la Pixar conferma il successo del film

Nonostante il pessimo esordio al botteghino, il peggiore nella storia della Pixar, il nuovo film d'animazione Elemental sta godendo di una grande rivincita con un successo inaspettato trascinatosi nel corso delle settimane, e ora si prevede andrà in profitto per la Disney.

L'attuale presidente della Pixar Jim Morris, infatti, in queste ore ha parlato della redenzione della run nelle sale del film durante una nuova intervista concessa a Variety, e ha confermato che alla fine della corsa Elemental diventerà un film redditizio per Disney, superando il punto di pareggio e continuando ad emanare i suoi introiti attraverso numerosi altri canali, come ad esempio merchandising e streaming domestico:

"Abbiamo molti flussi di entrate diversi, ma anche solo guardando il botteghino ora come ora prevediamo che Elemental andrà oltre il punto di pareggio e inizierà a generare profitto già dalle sale cinematografiche. Dopodiché la strada è tutta in discesa: abbiamo le entrate dallo streaming, dai parchi a tema e dai vari prodotti di consumo. Questo sarà sicuramente un film redditizio per la Disney come azienda."

A proposito di flussi di entrare, vi ricordiamo che nei giorni scorsi Disney ha annunciato la data d'uscita di Elemental in home-video, con le versioni dvd, bluray e 4K UHD che arriveranno sugli scaffali a partire dal prossimo 26 settembre. Nell'attesa, inoltre, il film sarà disponibile in digitale dal 15 agosto.