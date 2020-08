Elektra, i ripensamenti della Marvel e il 'mancato' cameo di Ben Affleck

Questa sera su Rai 4 va in onda Elektra, cinecomic del 2005 che vede Jennifer Garner nei panni dell'antieroina Marvel introdotta due anni prima nel film di Daredevil con protagonista Ben Affleck, di cui questa pellicola è uno spin-off.

Ferita a morte Elektra viene praticamente resuscitata da Stick, il suo maestro non vedente d'arti marziali che le ha insegnato anche il 'Kimagure', l'arte di prevedere il futuro. Grazie a questa dote e alle notevoli capacità atletiche, Elektra decide di accettare rischiose missioni in veste di killer spietata. Ma l'incontro con Mark e Abby Miller, padre e figlia in fuga dalla potente organizzazione criminale nota come La Mano, potrebbe cambiare per sempre la sua esistenza.

Il film si è rivelato un vero e proprio flop di critica e pubblico: dopo una disastrosa accoglienza da parte della stampa, che ne ha evidenziato i gravi difetti di sceneggiatura e messa in scena, Elektra è infatti riuscito a incassare solamente 57 milioni dollari, cifra utile appena per coprire il budget di produzione.

Secondo alcune voci, la stessa Garner era convinta del fallimento della pellicola ancora prima delle riprese, ma ha partecipato alla produzione per via di alcuni obblighi contrattuali firmati per Daredevil. Avi Arad, produttore e all'ora presidente di Marvel Entertainment, ha inoltre riferito agli investitori che realizzare Elektra è stato "un errore che non accadrà più".

Ha partecipato alle riprese del film anche Ben Affleck, il quale ha rivestito i panni di Matt Murdock per un breve cameo eliminato dalla versione finale. La scena è stata poi inserita nell'edizione home video di Elektra insieme a una director's cut di 100 minuti (3 in più rispetto ai 97 minuti della versione cinematografica).

Qui potete trovare la nostra recensione di Elektra. A proposito del personaggio, la star della serie di Daredevil Élodie Yung ha parlato di un eventuale ritorno di Elektra nel MCU.