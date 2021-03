Elektra, Jennifer Garner vorrebbe che l'eroina facesse parte del MCU

L'ultima iterazione del personaggio di Elektra è stata quella interpretata da Elodie Yung nell'ormai cancellata Daredevil di Netflix, ma prima ancora di averla vista in una serie streaming la supereroina Marvel era apparsa al cinema in due film, uno dedicato e omonimo e l'altro il Daredevil con Ben Affleck.

A vestire i panni di Elektra fu per prima Jennifer Garner, che in una recente intervista ha ammesso di avere il rimpianto di non aver continuato a interpretare ruoli simili o direttamente proprio quello dell'eroina anche dopo quelle due esperienza, spiegando che le sarebbe davvero piaciuto continuare la sua esperienza anche nel Marvel Cinematic Universe, esploso solo successivamente alle sue performance e ai suoi film.



Queste le su dichiarazioni: "È davvero un peccato, onestamente, perché quando Kevin Feige ha preso le redini di tutto l'Universo Marvel le cose sono migliorate, si sono evolute ed elevate. La scrittura, la regia, l'elemento commediato insito nelle storie che raccontano. E io non ho avuto il piacere di vivere quest'esperienza".



È molto probabile, comunque, che rivedremo Elektra nel futuro del MCU, anche se non è purtroppo chiaro né quando né come. E chissà che Feige non possa prendere in considerazione - anche pensando al Multiverso - anche la Garner per il ruolo.