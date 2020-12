Elegia Americana, Ron Howard si difende dalle critiche:'Il tema politico non è centrale'

Il premio Oscar Ron Howard ha replicato alle accuse dei critici nei confronti del suo ultimo film, Elegia Americana, dichiarando di ritenere che la stampa si sia concentrata troppo sulle tematiche politiche. Howard ha diretto il film basato sull'omonimo romanzo di J.D. Vance, che racconta le vicende di una famiglia povera in Ohio.

"Mi sento come se stessero esaminando tematiche politiche che potrebbero o non potrebbero essere in disaccordo con questo, onestamente, non si riflettono davvero o non sono al centro di questa storia" ha dichiarato il regista.

Intervistato da CBS This Morning, Howard ha dichiarato:"Quello che ho visto è stato un dramma familiare che potrebbe essere molto riconoscibile. Sì, dettagliato culturalmente, e se vi sei affascinato, spero lo trovi interessante. Se vieni da quella regione, spero lo trovi autentico perché sicuramente era quello il nostro obiettivo e quello era il nostro sforzo. Ho sentito che si trattava di un ponte per capire che siamo più simili che diversi".



Anche Amy Adams ha difeso Elegia Americana, sostenendo che il film trascenda la politica. Adams è la co-star insieme a Glenn Close.

"Penso che i temi di questo film siano molto universali. Che si tratti di traumi generazionali, sia che si tratti solo di esaminare da dove veniamo per capire dove stiamo andando e chi siamo, penso che l'universalità dei temi del film trascende di gran lunga la politica" ha concluso la star.



Per saperne di più sul film leggete la nostra recensione di Elegia Americana.