Elegia Americana, Amy Adams risponde alle critiche rivolte al film di Ron Howard

Amy Adams è scesa pubblicamente in campo per difendere Elegia Americana, il nuovo film diretto da Ron Howard, che la vede co-protagonista insieme a Glenn Close. Il film è disponibile in questi giorni nella libreria di Netflix e ha subito diverse critiche e recensioni non proprio positive. Adams ha deciso di esprimere il suo punto di vista.

"Penso che i temi di questo film siano molto universali. Che si tratti di traumi generazionali, sia che si tratti di esaminare da dove veniamo per capire dove stiamo andando e chi siamo. Penso che l'universalità dei temi del film trascenda di gran lunga la politica" ha dichiarato l'attrice.

"Non avrei mai la presunzione di dire cosa i critici dovrebbero o non dovrebbero fare. Tutti hanno una voce e possono usarla come scelgono di usarla" ha concluso Adams.



Elegia Americana è un dramma familiare basato sul memoir del 2016 di J.D. Vance. Il film segue tre generazioni di una famiglia degli Appalachi in Ohio, e si concentra sulla relazione di Vance con sua madre tossicodipendente, interpretata da Amy Adams, e con sua nonna, interpretata da Glenn Close.

Il film è stato letteralmente sbranato dalla critica, che hanno accusato il film di ritrarre negativamente coloro che vivono negli Appalachi, un'enorme fascia di montagna che si estende da Terranova all'Alabama.



