El Tonto: Zac Efron prima scelta per il cast della commedia di Charlie Day

Zac Efron, la star di High School Musical, potrebbe diventare uno dei co-protagonisti di El Tonto, commedia che firmerà il debutto alla regia di Charlie Day, attore noto principalmente per il suo ruolo nella sitcom C'è sempre il sole a Philadelphia.

Come riportato da The Hollywood Report, Efron è al momento la prima scelta per recitare al fianco Charlie Day. L'attore dovrebbe interpretare Chad Lutz, personaggio descritto come "un bravo ragazzo che finirà per avere una serie di confronti con il personaggio di Day." Il film racconta la storia di un personaggio sordomuto (Day) che dopo essere arrivato a Los Angeles a bordo di un autobus inizia una rapida ascesa a Hollywood, salvo poi perdere tutto. Secondo i produttori la sceneggiatura del film sarebbe esilarante e incredibilmente originale.

Oltre al ruolo di Ted Bundy in Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, Efron tornerà sul grande schermo con The Beach Bum, pellicola diretta dal regista indipendente Harmony Korine (Springbreakers) che annovera tra i protagonisti anche Matthew McConaughey. Negli ultimi anni Efron è apparso in numerosi film tra cui Cattivi Vicini 2, Baywatch e The Greatest Showman.

L'inizio delle riprese di El Tonto è previsto per il mese prossima, mentre non è ancora stata annunciata una data di uscita.