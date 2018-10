El Tonto: nel cast Ray Liotta, Ken Jeong, Adam Brody e Travis Fimmel

Il film uscirà nel corso del 2019, ma non è ancora stata comunicata una data ufficiale.

Liotta è stato scelto per interpretare la parte di un produttore cinematografico, Ganem sarà l'interesse romantico del protagonista, Jeong vestirà i panni di un pubblicitario dello showbiz e Norris dovrebbe recitare nei panni di se stesso. Le new-entry raggiungono i già annunciati Kate Beckinsale, Jason Sudeikis, John Malkovich, Edie Falco e Jillian Bell.

