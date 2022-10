El Muerto, il nuovo film della Sony trova un regista: sarà Jonás Cuaron!

Il nuovo spin-off di Spider-Man, El Muerto, ha finalmente un regista: si tratta di Jonás Cuaron, che sembra essere già pronto a prendere le redini del progetto che vedrà come attore protagonista Bad Bunny.

Il suo cognome, probabilmente, vi suonerà familiare. E in effetti il giovane regista è figlio del quattro volte vincitore di Oscar Alfonso Cuaron. Jonás Cuaron è noto soprattutto per il suo lavoro nel thriller Desierto, che nel 2015 ha vinto il premio FIPRESCI al Toronto International Film Festival. El Muerto potrà contare sulla sceneggiatura di Gareth Dunnet-Alcocer, noto per aver scritto il film in uscita Blue Beetle con Xolo Maridueña.

Il film andrà a far crescere il già ampio Spider-Verse targato Sony, che quest'anno ha visto l'uscita e la produzione di diversi progetti. Uno dei più chiacchierati è stato Morbius, che nonostante le varie critiche, ha comunque raggiunto buoni numeri soprattutto al suo approdo su Netflix, dove ha conquistato in poco tempo la Top 10. Questo nuovo progetto sarà sicuramente interessante da diversi punti di vista. In primis per il personaggio principale, El Muerto, ma anche per il regista scelto, di alto livello. Infine la scelta dell'artista musicale portoricano Bad Bunny, alias Benito Antonio Martínez Ocasio.

E voi, siete curiosi di vedere El Muerto? Fatecelo sapere nei commenti.