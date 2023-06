El Muerto, il film con Bad Bunny è stato rimosso dai programmi della Sony

El Muerto fa parte di quella schiera di film che si sono imposti di raccontare le origini dei più temibili antagonisti di Spider-Man, senza però includere quest'ultimo nei loro lungometraggi. Ecco quindi che Dopo Venom ed il suo sequel, dopo Morbius ed il prossimo Kraven il cacciatore, doveva aggiungersi anche quello sul lottatore messicano.

Tuttavia, sembra che le carte in tavola siano cambiate, visto che Sony Pictures ha dichiarato di aver rimosso El Muerto dal programma delle sue prossime uscite, giusto lo scorso mercoledì.

Lo studio aveva in origine programmato che il film sull'antagonista latino uscisse nelle sale il prossimo 12 gennaio 2024, la notizia più recente però conferma che il suo posto sarà preso da The Book of Clarence, pellicola diretta da Jeymes Samuel con LaKeith Stanfield.

Lo scorso ottobre sia Marvel che Sony avevano incaricato il regista Jonas Cuaròn di dirigere la pellicola, che avrebbe visto il famoso rapper Bad Bunny nel ruolo del protagonista, il figlio di un luchador che eredita dei misteriosi poteri ancestrali.

Al momento Deadline starebbe cercando di mettersi in contatto con la casa di produzione per avere maggiori informazioni sull'annullamento del progetto. Tuttavia, se da un lato la cancellazione di quello che poteva diventare un flop può rassicurare, dall'altro getta un'ombra oscura sul futuro di questo bizzarro universo, in cui gli antagonisti di Spider-Man devono fare i cattivi senza prendersela col diretto interessato.

In attesa di saperne di più, vi lasciamo la nostra recensione di Morbius, ultimo nato di questo insolito universo condiviso. Tra l'altro, se ve lo foste perso, ecco qui il trailer di Kraven The Hunter.