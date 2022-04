El Muerto, i fan pessimisti dopo Morbius: 'Perché Sony continua con queste str**zate?'

Sony non sembra aver fatto granché per conquistare la fiducia dei fan con i suoi live-action sui villain di Spider-Man: Venom e Morbius non sono stati accolti particolarmente bene da appassionati e critica, ragion per cui è più che logico che serpeggi un po' di pessimismo anche per quanto riguarda i futuri progetti per il franchise.

In seguito all'annuncio del film su El Muerto, infatti, i social sono stati letteralmente inondati di messaggi di fan che, in particolar modo dopo il più che deludente Morbius, si chiedono per quale motivo Sony continui ad insistere su questa strada piuttosto che, ad esempio, puntare su uno Spider-Man alternativo a quello dell'MCU.

"È fantastico come Sony continui a fare questi stupidi film sui villain di Spider-Man che nessuno vuole pur avendo a disposizione una vera miniera d'oro di Spider-Man alternativi su cui si potrebbero fare dei film. Spider-Man Noir, Spider-Man 2099, Spider-Gwen, eppure continuano a fare queste stron**te", "Cavolo, avevo appena acquistato un biglietto per quel capolavoro di Morbius, ma qualcuno mi ha scassinato la macchina e me ne ha lasciati altri tre!" si legge in alcuni post su Twitter.

Non manca, comunque, chi prova a restare ottimista: "So com'è andato Morbius, ma continuerò a provarci cercando di avere una mente aperta" si legge in un tweet. E voi, da che parte state? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, nel frattempo, trovate la nostra recensione di Morbius.