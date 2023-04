El Muerto, Bad Bunny sullo spin-off di Spider-Man:'È ad un punto morto'

Si arricchisce sempre di più l'universo dei personaggi Marvel nel franchise Sony, con film come Kraven il Cacciatore e Madame Web che si preparano ad essere distribuiti il prossimo anno. A gennaio dovrebbe debuttare un altro spin-off legato al mondo di Spider-Man, El Muerto, con protagonista il rapper Bad Bunny.

Tuttavia, qualcosa sembra essersi arenato, come ha dichiarato Bunny in un'intervista a Time Magazine.



Al magazine, Bunny ha dichiarato che la produzione non è ancora iniziata e il suo portavoce ha aggiunto che la situazione al momento è 'ad un punto morto', prima di correggere il tiro e sostenere che sia comunque 'in fase di sviluppo'.



In ogni caso, sembra probabile che il film non riesca a rispettare la deadline di gennaio per la distribuzione nelle sale. In lista il prossimo film sarà Kraven il Cacciatore, interpretato dalla star di Kick-Ass, Aaron Taylor-Johnson.

Nel film ci sarà anche Russell Crowe; la star neozelandese ha dichiarato che Kraven il Cacciatore sarà ambientato in un mondo oscuro:"Ho una scena da girare tra un paio di settimane". Nel cast anche J.C. Chandor, Alessandro Nivola, Christopher Abbott e Avi Arad.



Siete pronti a lanciarvi nel mondo Sony dei personaggi Marvel? In attesa di novità sulla difficoltosa produzione di El Muerto non perdetevi il trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel di Un nuovo universo, uno dei titoli più amati dell'animazione legata a Spider-Man.