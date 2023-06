El Muerto: Bad Bunny lascia il ruolo da protagonista. Nuovo casting in arrivo?

Il nuovo film spin off di Spider-Man della Sony, El Muerto, ha subito un’improvvisa battuta d’arresto quando l’attore che avrebbe dovuto interpretare il protagonista, Bad Bunny, ha dichiarato di non voler più partecipare al progetto. La major aveva programmato il film proprio in seguito alla sua grande performance in Bullet Train.

Abbiamo già riportato la notizia che il regista di El Muerto sarà Jonas Cuaron ma, le notizie più recenti, mettono a serio rischio la lavorazione del nuovo film della Sony dedicato all’universo dell’Uomo Ragno.

Apprendiamo, infatti, che quello che sarebbe dovuto essere il protagonista di El Muerto, Bad Banny, avrebbe improvvisamente deciso di lasciare il progetto. A quanto pare la Sony non intende cancellare il film e si starebbe preparando a effettuare un nuovo casting per sostituire il portoricano, nonostante l’imprevisto potrebbe ritardare l’inizio della produzione che era stata programmata per agosto 2023.

La Sony aveva pensato alla realizzazione di un film basato su un personaggio sudamericano dopo l’ottimo lavoro fatto dal cantante e attore nel film diretto da David Leitch.

El Muerto porterà in scena la storia del wrestler villain di Spider-Man, andando a espandere il novero di prodotti che raccontano le vicende degli antagonisti dell’eroe Marvel, dopo quelli su Venom, Morbius e Kraven.

In attesa di capire quale sarà la sorte dell’opera, vi lasciamo a un articolo che analizza le reazioni diffidenti dei fan alla notizia di un film su El Muerto.