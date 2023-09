El Conde su Netflix, la spiegazione del finale del nuovo film di Pablo Larrain

El Conde arriva da oggi su Netflix, disponibile in streaming per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming on demand: ecco che cosa dovete sapere sul nuovo film scritto e diretto da Pablo Larrain, inclusa la spiegazione del finale.

In questo horror con toni da commedia cupa, che segna il ritorno di Pablo Larrain ad un cinema di personaggi maschili dopo il quartetto di opere dedicate alla figura della donna (Jackie, Ema, La storia di Lisey e Spencer), viene immaginato un universo parallelo ispirato alla storia del Cile: il protagonista, infatti, è il dittatore Augusto Pinochet, simbolo mondiale del fascismo, qui leggermente diverso da come ce lo raccontano i libri di Storia perché ritratto nelle vesti di un vampiro che vive nascosto in un palazzo in rovina nella gelida punta meridionale del continente. El Conde, appunto, il Conte, un chiaro riferimento a il conte Dracula.

La vicenda si innesca quando, giunto alla veneranda età di duecentocinquant’anni, Pinochet decide di non bere più sangue né mangiare cuori e rinunciare così alla vita eterna: non riesce più a sopportare che il mondo lo ricordi come un ladro e un criminale. Sulla sua isola arrivano i suoi figli, tutti pronti ad accaparrarsi le enormi fortune segrete che Pinochet ha nascosto alla giustizia (e che pensavano che non avrebbero mai ereditato: i figli, al contrario del protagonista, non sono dei vampiri e quindi non hanno il dono dell'immortalità, sebbene siano dei 'succhiasangue' assetati di denaro nel senso più opportunistico del termine) ma insieme a loro a casa Pinochet giunge anche una giovane suora in missione per conto della Santa Chiesa.

La ragazza ha il compito di uccidere Pinochet, ma la satira di Larrain non risparmia neanche la chiesa e nel corso della storia anche la suora si innamorerà del dittatore vampiro (e dei suoi soldi), innescando un tutti contro tutti finale nel quale l'autore tirerà in ballo anche Margaret Tatcher: a sorpresa, infatti, nel mondo delirante di El Conde la Tatcher è la madre di Pinochet, metafora di come il governo Tatcher in passato si sia schierato a difesa del dittatore. Grazie alla sua arguzia, alle battute sferzati e all'equilibrio tra satira, commedia e horror, qualche giorno fa El Conde ha vinto a Venezia 2023 il premio per la miglior sceneggiatura originale.

