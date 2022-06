El Conde: Augusto Pinochet è un vampiro nella dark comedy Netflix di Pablo Larraín

Il regista di Spencer, Pablo Larraín, è pronto a tornare sui nostri schermi con il suo prossimo lavoro, una dark comedy sul dittatore cileno Augusto Pinochet intitolata El Conde. Il film è entrato in produzione da poco, e sarà distribuito da Netflix.

El Conde, scritto dal regista insieme a Guillermo Calderón, parlerà di Augusto Pinochet, che non è deceduto ma è diventato un anziano vampiro. L'uomo, dopo 250 anni in questo mondo, ha deciso di morire una volta per tutte, a causa dei disturbi causati dal suo disonore e dai conflitti familiari.

La pellicola arriverà su Netflix nel 2023, e vedrà come attori protagonisti Jaime Vadell e Gloria Münchmeyer, che lavoreranno al fianco di Alfredo Castro e Paula Luchsinger. "Siamo molto felici perché Netflix è un luogo in cui i registi che ammiro tanto hanno realizzato film davvero preziosi", ha dichiarato Larraín in una nota. "Attraverso la dark comedy vogliamo osservare, comprendere e analizzare quanto accaduto in Cile e nel mondo negli ultimi 50 anni. Abbiamo completa fiducia nel fatto che faremo un buon lavoro e sarà senza dubbio un'avventura: delle riprese impegnative, ma molto stimolanti e significative".

Con questo film Pablo Larraín torna a girare in Cile, nel suo paese natale, dopo Ema del 2019. Noi siamo curiosi, e voi? Fateci sapere cosa ne pensate di questo progetto nei commenti!