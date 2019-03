El Chicano, il trailer del film ci mostra il vigilante mascherato in azione

Con uno stile e un registro narrativo che si avvicina ai ritmi della serie televisiva Marvel/Netflix The Punisher e alla celebre trilogia action John Wick, è arrivato il trailer su El Chicano. Descritto nella tagline del poster come un mito, un eroe ed una leggenda, questo vigilante/supereroe dovrà vedersela con i cartelli della droga messicani.

Quando il detective del dipartimento di polizia di Los Angeles, Diego Hernandez, viene assegnato ad un caso investigativo - che potrebbe lanciare la sua carriera - su una pericolosa attività di cartello, scopre dei collegamenti sul presunto suicidio del fratello ed una lotta per il territorio che sta inghiottendo il suo quartiere. Lacerato tra il dovere di seguire le regole e il cercare giustizia, fa risorgere la leggenda mascherata di strada, El Chicano. Ora, per sconfiggere il suo amico d’infanzia divenuto nel tempo boss di una gang, innesca una guerra sanguinaria per difendere la sua città e vendicare l’omicidio di suo fratello.

Nei panni del detective Martinex troviamo l’attore Jose Pablo Cantillo, già visto in passate produzioni televisive come Taken, The Walking Dead o cinematografiche come Elysium. El Chicano è diretto da Ben Hernandez Bray, un nome recentemente legato perlopiù al panorama televisivo dell’Arrowverse su The CW. Sporadicamente, infatti, Hernandez Bray ha diretto alcuni episodi per Arrow, DC’s Legends of Tomorrow e Supergirl. La sceneggiatura è frutto della collaborazione tra il filmmaker e il fidato collaboratore Joe Carnahan, autore dello script di Bad Boys for Life.

Durante una intervista dello scorso mese Joe Carnahan ha parlato al lungo di El Chicano:

“Il mio miglior amico ed ex stunt coordinator Ben Hernandez Bray mi aveva parlato di El Chicano per più di 10 anni e l’aver perso il suo stesso fratello in una violenza tra gang dava alla storia un elemento di vita molto realistico. Ben ha sempre detto che come latino non si è mai realmente identificato con Batman, un miliardario bianco che operava fuori da una caverna. Stavo lavorando su Bad Boys for Life ed in un certo senso avevo dato tutto in quel processo, ma l’aver creduto nel mio amico e nella storia che voleva raccontare mi ha spinto verso El Chicano ed ora, due anni dopo e con i nostri portafogli dissanguati, ci siamo, con questo fantastico film, in apertura nel weekend del Cinco de Mayo, giusto dopo Avengers: Endgame”.

Oltre al trailer che trovate nella parte superiore della notizia, di cui vi consigliamo vivamente la visione, qui in calce troverete la locandina ufficiale del lungometraggio.