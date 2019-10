El Camino, Vince Gilligan racconta un tenero aneddoto su Robert Forster

Robert Forster se n'è andato a 78 anni, proprio il giorno in cui El Camino ha debuttato su Netflix e in alcuni cinema. Nel film il compianto attore riprendeva il personaggio di Ed, l'enigmatico tuttofare già visto in Breaking Bad, determinante per le sorti di Jesse Pinkman e Walter White.

Dopo Aaron Paul e Bryan Cranston, anche Vince Gilligan, creatore e produttore esecutivo di Breaking Bad e adesso regista di El Camino: A Breaking Bad Movie, ha voluto rendere omaggio a Forster, paragonandolo a un gigante del cinema come Spencer Tracy e raccontando un toccante aneddoto sulla loro amicizia.

"Per sette anni, ho avuto un tagliacarte sul mio comodino. È una sorta di oggetto di arte moderna, grazioso ma pratico. Robert Forster me lo ha dato la prima volta che ci siamo incontrati. Aveva l'abitudine di donarli alle persone con cui sentiva di avere avuto interessanti interazioni. Ovunque andasse, ne portava dozzine, incartati uno per uno. Ricordo che li teneva in un sacco, come Babbo Natale. Gli chiesi quanti ne avesse regalati nel corso degli anni. Mi rispose che aveva perso il conto."

Il regista ha poi continuato nel suo ricordo di Forster. "Penso a Bob come allo Spencer Tracy della sua generazione. Non avrebbe mai permesso a nessuno di fermarlo mentre recitava, ma era così dannatamente bravo. Grazioso ma pratico. In un universo giusto, avrebbe uno scaffale pieno di Oscar. Ma anche così, non riesco a immaginare che si preoccupi molto di questo."

Per Vince Gilligan, Robert Forster "mi ha sempre ricordato mio padre. Ed è strano, perché erano molto diversi. Scommetto che a molte persone ricordasse il loro papà."

Recentemente anche Quentin Tarantino ha ricordato Robert Forster, che volle con sé in Jackie Brown nel 1997.

El Camino, sequel di Breaking Bad con protagonista Aaron Paul, è disponibile in streaming su Netflix.