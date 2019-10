El Camino: Vince Gilligan ha inserito una scena per chiarire il finale di Breaking Bad

Vince Gilligan ha approfittato dell'uscita di El Camino: A Breaking Bad Movie per chiarire una volta per tutte cosa è accaduto nel finale di Breaking Bad. Attenzione, seguono spoiler sulla serie e su El Camino.

Come emerso già in uno dei teaser di El Camino, nel film è infatti presente un bollettino radio che conferma ufficialmente la morte di Walter White.

"C'è una cosa che a qualcuno potrebbe sfuggire, perché per me è ovvio che Walt sia morto nel finale di Breaking Bad" ha detto Gilligan a Rolling Stones. "Non viene detto di proposito nel film. E' stata l'unica volta in cui viene confermato esplicitamente che Walter White non è in una stanza di ospedale ìa riprendersi dalla sua ferita d'arma da fuoco."

Gilligan ha poi aggiunto: "L'ho fatto perché se avessi avuto un dollaro per ogni volte che qualcuno mi ha chiesto 'Cosa è successo a Walter White alla fine di Breaking Bad' Ho sempre risposto con un sorriso, non voglio insultare i nostri fan, ma segretamente pensato 'Non l'hai visto? E' lì sdraiato, morto, con gli occhi aperti e i poliziotti lo stanno punzecchiando con le pistole. Come te lo sei perso?'"

Secondo il creatore della serie alcuni fan non riuscivano ad accettare la morte di Walter: "Ma ho capito, le persone non sono stupide. Vogliono solo di più. E' lusinghiero, in un senso strano: ne vogliono ancora. Voglio che Walt sopravviva e torni in un secondo capitolo. Così ho capito che probabilmente era la giusta occasione per confermare che Walt è effettivamente morto. Non è stato tutto un sogno, non prenderà un bicchiere di carta e una graffetta per scappare in elicottero o qualcosa del genere. La storia è finita!"

Leggete la nostra recensione di El Camino, attualmente disponibile su Netflix.