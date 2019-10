El Camino: Vince Gillian voleva un finale diverso per il film

El Camino: A Breaking Bad Movie è disponibile su Netflix dall'11 settembre e a pochi giorni dall'uscita è diventato argomento virale sul web, lottando quasi alla pari con il Joker di Joaquin Phoenix. In una recente intervista il regista e sceneggiatore Vince Gillian afferma che aver immaginato un finale molto diverso per Jesse:

"Nella trama che avevo in mente Jesse Pinkman avrebbe dovuto salvare la vita a qualcuno: un nuovo personaggio inserito appositamente nel film. Ho sempre pensato a Jesse come ad un eroe che non sa di esserlo, nel finale mi sarebbe piaciuto girare una scena dove, sacrificando la sua libertà per salvare qualcun altro, lo avrebbe finalmente capito. Avrebbe trascorso i suoi giorni in una cella in Montana e avrebbe fatto pace col suo passato."

Queste le dichiarazioni del regista, che racconta anche di come sia stato persuaso da amici e colleghi a non portare a termine il progetto in questo modo: gli autori di Better Call Saul e la stessa compagna avrebbero infatti insistito per un finale che vedesse Jesse libero, per "evitare il malcontento del pubblico"

Gillian aggiunge: "Quando tutti iniziano a dirti che sei ubriaco forse è giunto il momento di dargli retta, sedersi e schiarirsi le idee." e un pensiero va anche all'attore Robert Foster recentemente scomparso

La sinossi ufficiale del film recita "Durante una drammatica fuga dalla prigionia, Jesse deve fare i conti con il suo passato per forgiare un qualche tipo di futuro" e rappresenta l'ultimo capitolo della storia di Jesse (Aaron Paul) e Walter White (Bryan Cranston), mentre quella di Saul Goodman prosegue con il rinnovo della serie: l'attore Bob Odenkirk afferma che la quinta stagione di Better Call Saul sarà spettacolare.