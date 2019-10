El Camino: la videorecensione del film di Breaking Bad

Dopo un anno di attesa è finalmente arrivato su Netflix l'atteso El Camino: A Breaking Bad Movie, il film che segue la fuga di Jesse Pinkman (Aaron Paul) dopo l'indimenticabile finale della serie di Vince Gilligan e di cui potete vedere la nostra videorecensione.

Sequel dello straordinario show targato AMC, il film riprende infatti dalla fuga di Jesse a bordo della sua Chevrolet El Camino: braccato dalle forze dell'ordine di tutta la città di Albuquerque, Jesse dovrà fare affidamento su alcune sue vecchie conoscenze per riprendere in mano il suo futuro dopo essere finalmente fuggito dalla prigionia.

Gilligan, sceneggiatore e regista anche di El Camino, ha realizzato questo sequel con l'esigenza di spiegare coerentemente e definitivamente il destino di Jesse, per cui sembrava previsto un futuro sereno e lontano dalle brutte vicende che lo hanno visto coinvolto nell'ultima parte della serie (e non solo).

Siete rimasti soddisfatti dal ritorno di Breaking Bad?

Nel frattempo vi ricordiamo che Gilligan in questo momento è al lavoro sulla quinta stagione di Better Call Saul, che dovrebbe arrivare su Netflix nel corso del 2020.