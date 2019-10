El Camino: online le recensioni entusiaste della stampa per il ritorno di Breaking Bad

Disponibile su Netflix da questa mattina, El Camino: Il film di Breaking Bad è stato accolto calorosamente dalla stampa internazionale con un perfect score del 100% su Rotten Tomatoes.

La pellicola che segue le vicende di Jesse Pinkman (Aaron Paul) dopo il finale della serie AMC è stata infatti apprezzata da tutte le recensioni raccolte dall'aggregatore, di cui ora vi riportiamo alcuni estratti.

"El Camino è un film di alta qualità, suspense e azione trascinato dall'enorme prestazione di Paul nei panni di Jesse Pinkman" scrive Daniel Fienberg dell'Hollywood Reporter, con Judy Berman di TIME Magazine che sembra dello stesso avviso: "Paul ha vinto tre Emmy per il suo ruolo da non protagonista in Breaking Bad, e in El Camino offre un'ipnotica prestazione da protagonista con cui dimostra di meritare un posto nella Serie A di Hollywood."

Secondo James Poniewokiz del New York Times, il film è "un poscritto ben fatto che estende di due ore in modo divertente l'universo di Breaking Bad senza ampliarlo realmente." Poniewozik prosegue affermando che Paul è stato "fenomenale", mentre per quanto riguarda la regia di Vince Gilligan dice: "Scena per scena, il film è soddisfacente promemoria di ciò che Breaking Bad ha fatto così bene."

Per Steve Greene di IndieWire "il fatto che questo film possa stare in piedi da solo, e nel frattempo rendere omaggio allo show che contribuito alla sua nascita, è forse la cosa più impressionante di questo atto di fuga"

E' invece di parere opposto Paul MacInnes del Guardian, che nonostante le 4 stelle su 5 scrive che "sebbene abbia sia stile che contenuto, El Camino sembra più un lungo episodio televisivo piuttosto che un film vero e proprio. E' troppo compatto e frammentato per resistere davvero per conto suo, e gli spettatori che non hanno visto le precedenti 62 ore di Breaking Bad probabilmente faticheranno a goderselo." Perplessità a parte, McInness ha comunque elogiato la maniera in cui è stata chiusa la storia di Jesse Pinkman.

E voi siete rimasti soddisfatti dal ritorno ad Albuquerque? Fatecelo sapere nei commenti. Per conoscere il nostro parere vi invitiamo a leggere la nostra recensione di El Camino, mentre per altri approfondimenti vi rimandiamo alle ultime dichiarazioni di Aaron Paul e Vince Gilligan.