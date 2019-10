El Camino: Rian Johnson esprime il suo parere sul film di Vince Gilligan

Dopo circa una ventina di giorni dalla sua diffusione su Netflix, Rian Johnson ha finalmente avuto l'occasione di guardare El Camino - Il film di Breaking Bad e sui social network ha espresso la sua opinione in merito.

Johnson è noto ai più come il regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ma in precedenza, mentre lavorava al suo materiale indipendente in film come Brick - Dose mortale o al fantascientifico Looper, è stato alla regia di alcuni episodi di Breaking Bad, incluso Ozymandias nella quinta e ultima stagione dello show. Adesso Johnson ha potuto finalmente vedere il film di Vince Gilligan ed ecco quello che ne ha pensato: "In ritardo perché sono perennemente in viaggio, ma ho finalmente potuto vedere El Camino. L'ho amato, è semplicemente una bellissima nota di grazia e confidenza. Vince è un tesoro nazionale e Aaron Paul li hai stesi. Inoltre, come fai a essere l'unico attore del cast a non essere invecchiato di un giorno? Rivelaci i tuoi segreti".

La risposta dell'attore non è tardata ad arrivare, sempre a mezzo Twitter: "Il mio segreto per non invecchiare è Mezcal, amico mio. Tantissimo Mezcal. Ti voglio bene anch'io, grazie per le gentili parole". Paul fa neanche troppo velatamente riferimento alla marca di tequila da poco lanciata sul mercato insieme al collega Bryan Cranston, comparso in un cameo a sorpresa proprio in El Camino per la tanto attesa reunion tra Pinkman e Walter White.

Su queste pagine potete recuperare sia la nostra recensione di El Camino, che l'analisi dedicata al finale.

Rian Johnson è attualmente in campagna promozionale per il suo ultimo film, Cena con Delitto - Knives Out, che vanta un cast stellare composto da Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Toni Collette, LaKeith Stanfield, Katherine Langford e Jaeden Martell. La pellicola sarà distribuita nelle sale italiane dal 5 dicembre prossimo.