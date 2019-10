El Camino: le reazioni di Aaron Paul e il cast di Breaking Bad ai commenti del trailer

Il cast di Breaking Bad si è riunito per la recente premiere di El Camino: A Breaking Bad Moviee, l'atteso film che seguirà Jesse Pinkman dopo il finale della leggendaria serie tv creata da Vince Gilligan.

In vista dell'imminente uscita su Netflix, il colosso dello streaming ha sottoposto i vari membri del cast di Breaking Bad ad un simpatico esperimento: la lettura dei commenti più esilaranti presi dal trailer di El Camino.

Nel video, che potete vedere come sempre in calce alla notizia, vediamo infatti i vari Aaron Paul (Jesse Pinkman), Steven Michael Quezada (Steven Gomez), Rhea Seahorn (la Kim Wexler di Better Call Saul), Lavell Crawford (Huel Babineaux), RJ Mitte (Walter White Jr.), Betsy Brandt (Marie Schrader), Dean Norris (Hank Schrader) e Charles Baker (Skinny Pete) alle prese con le reazioni dei fan al trailer del film di Breaking Bad.

Si è presentato alla premiere di El Camino anche Bryan Cranston, per cui rimane l'attesa di capire se avrà o meno un ruolo all'interno della pellicola. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un cameo di Walter White? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.

El Camino: A Breaking Bad Movie sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 11 ottobre.