El Camino: Jonathan Banks suggerisce il ritorno nei panni di Mike per il film sequel?

Nel corso di una chiacchierata con GoldDebrby, Jonathan Banks ha vagamente lasciato intendere che il personaggio di Mike, da lui interpretato sia in Breaking Bad sia in Better Call Saul, potrebbe comparire anche nel film sequel El Camino: A Breaking Bad Story.

L'attore ha infatti dichiarato nel corso della 71esima notte degli Emmy Awards dove era presente: "Non dovrei saperne nulla, in realtà", concludendo con un sorriso rivelatore: "Non posso dirtelo, non posso dirtelo".

Come è noto a tutti coloro che hanno visto le cinque stagioni di Breaking Bad, Banks interpreta Mike Ehrmantraut, ex-poliziotto da tempo al soldo di Gus Fring, e occasionalmente al lavoro anche per Saul Goodman, con cui instaurerà una solida amicizia. Nel corso dell'ultima stagione della serie madre è stato colpito a morte da Walter White, non prima di aver svolto quello che possiamo considerare un ruolo da figura paterna per Jesse Pinkman. Banks ha poi ripreso il ruolo per lo spin-off Better Call Saul nel quale scopriamo in che modo si è instaurato il suo rapporto di lavoro e amicizia con il losco avvocato e il suo avvicinamento a Gus Fring.

Banks nel ruolo di Mike non è stato confermato, ma come per lo stesso Walter White di Bryan Cranston potrebbe apparire in alcuni flashback. Ricordiamo che, come confermato da Vince Gilligan, saranno almeno una decina i personaggi della serie a far ritorno, compreso il Badger di Matt Jones.

Atteso per l'11 ottobre su Netflix, El Camino: A Breaking Bad Movie rimarrà nelle sale americane per un solo weekend, ovvero dall'11 al 13 ottobre 2019 in circa 68 città americane, incluse New York, Los Angeles, Chicago e naturalmente Albuquerque. Su queste pagine potete recuperare l'ultimo trailer ufficiale.