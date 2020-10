El Camino: Jesse torna ai tempi di Breaking Bad in questa scena inedita del film

L' edizione home video di El Camino è finalmente disponibile e possiamo festeggiare con una scena inedita incentrata sul buon vecchio Jesse Pinkman ai tempi di Breaking Bad.

La scena in questione, pubblicata in esclusiva da ScreenRant, si aggancia a delle particolari sequenze viste nel film: pur essendo El Camino un sequel di Breaking Bad, abbiamo potuto assistere ad un breve salto che ci ha riportato a quando Jesse e Walter White erano impegnati nelle loro stupefacenti avventure. Qui ritroviamo Jesse mentre si rilassa nella sua stanza d'albergo, poco prima dell'incontro con Walter.

Immancabile il suo grido di battaglia "oh yeah, bitch" mentre si gode un bagno rinfrescante. Un'espressione diventata iconica nella versione americana della serie principale. Nella seconda parte Jesse parla al telefono con la sua ragazza: "Mi manchi, è ovvio. E io ti manco? Sei sicura? Dovrai convincermi...".

All'altro capo del telefono dovrebbe esserci proprio Jane, il grande amore di Jesse nella serie tv che in qualche modo è riuscita a tornare anche nel film sequel. Probabilmente gli autori hanno deciso di tagliare la scena per questione di minutaggio e perché tutto sommato non aggiunge molto alla storia, ma è comunque piacevole trovare Jesse felice e spensierato, inconsapevole dei drammi a cui sta andando incontro.

Tra i contenuti extra del Blu-Ray troviamo anche un video con un affettuoso Bryan Cranston, che ricorda il primo incontro con Aaron Paul.