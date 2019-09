El Camino: Jesse, Skinny Pete e Badger nelle nuove immagini del film di Breaking Bad

Dopo un fantastico trailer ufficiale dalle atmosfere western, El Camino: Il film di Breaking Bad è tornato a mostrarsi con tre nuove immagini ufficiali che offrono un nuovo sguardo al Jesse Pinkman di Aaron Paul.

Una delle foto, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, mostrano inoltre Skinny Pete e Badger nella scena che abbiamo intravisto nel trailer di ieri. Per quanto riguarda Jesse, invece, una delle immagini lo ritrae poco dopo l'episodio finale di Breaking Bad (dove ha ancora i capelli lunghi), mentre nell'altra appare con i capelli rasati.

Scritto e diretto da Vince Gillian, che attualmente è al lavoro sull'attesa quinta stagione di Better Call Saul, El Camino sarà infatti ambientato dopo gli eventi del finale di serie e vedrà il ritorno di oltre 10 personaggi apparsi in Breaking Bad: uno degli attori ha già confermato il suo ritorno.

El Camino: Il film di Breaking Bad sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 11 ottobre. C'è molta attesa per il possibile ritorno di Bryan Cranston nei panni di Walter White, anche se al momento non sono emersi indizi in questa direzione. Vi piacerebbe vedere un ritorno di Heisenberg? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.