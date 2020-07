El Camino - Il film di Breaking Bad, Johnny Ortiz arrestato per tentato omicidio

Un attore del cast di El Camino - Il film di Breaking Bad, Johnny Ortiz, è stato arrestato per tentato omicidio e rischia una condanna a vita. Ortiz si è dichiarato non colpevole e un'udienza preliminare del processo si terrà il prossimo 22 settembre. La cauzione sarebbe stata fissata alla cifra di 1 milione e 120 mila dollari.

Johnny Ortiz, 24 anni, e Armando Miguel Navarro, 18 anni, sono stati arrestati alla fine di maggio. I due sono comparsi poche ore fa in tribunale nel centro di Los Angeles.

Secondo l'accusa Ortiz è colpevole di 'tentato omicidio volontario, deliberato e premeditato' nei confronti di Brian Duke, lo scorso 24 maggio.

L'accusa mossa nei confronti di Ortiz e dell'altro ragazzo è quella di associazione con una gang criminale di strada che aveva lo scopo di assistere nella condotta criminale i membri della banda.



Nel caso venisse giudicato colpevole, Johnny Ortiz rischierebbe una condanna da 25 anni all'ergastolo in una prigione statale più altri 10 da scontare per un'altra sentenza. Lo stesso dicasi per il presunto complice.

Se la cauzione di Ortiz è fissata a poco più di un milione di dollari, quella del diciottenne, accusato di aver sparato a Brian Duke, è stata fissata a poco più di due milioni.

La famiglia di Ortiz aveva aperto una campagna su GoFundMe per pagare la cauzione ma in seguito è stata rimossa; fino a quel momento aveva raccolto soltanto 780 dollari su 100.000.

Johnny Ortiz ha interpretato un piccolo ruolo nel film di Breaking Bad, El Camino. Altri credit ricevuti in carriera dall'attore riguardano la serie American Crime e il film McFarland, USA, diretto da Niki Caro.



