El Camino, il film di Breaking Bad arriva in Blu-Ray: tutti i contenuti speciali

Esattamente un anno dopo la sua diffusione sulla piattaforma digitale Netflix, El Camino - Il film di Breaking Bad arriva finalmente nella sua edizione home video ricca di contenuti speciali molto suggestivi e che faranno sicuramente la gioia dei fan della serie. Non è la prima volta che un contenuto di Netflix arriva anche in formato fisico...

Il film che ha raccontato l'evoluzione e la conclusione del cammino di Jesse Pinkman a cinque anni dalla fine della serie Breaking Bad e dalla morte di Walter White, approderà nei negozi e negli store digitali a partire dal prossimo 13 ottobre, sia in DVD che in Blu-Ray. L'edizione, come detto, sarà ricca di contenuti inediti, tra cui il commento audio del regista Vince Gilligan o come uno studio approfondito sulla creazione di alcune scene del film o ancora un super commento audio con i 46 attori del cast della pellicola. Di seguito potete spulciare la lista dei contenuti divisi per l'edizione Blu-Ray e quella in DVD.

Esclusiva Blu Ray:

Audio Commentary with Vince Gilligan and Aaron Paul

Deleted and Extended Scenes

Gag Reel

Scene Studies with Vince Gilligan

Blu-ray e DVD:

Super Commentary: An ensemble audio commentary featuring 46 members of the cast and crew

Making El Camino: A behind-the-scenes documentary featuring never-before-seen interviews with the cast and crew

Snow Globe: A Breaking Bad Short

Skinny Pete in the Box Teaser

On the Radio Teaser

Rocker Salvage Commercial

Vamonos Pest Commercial

“Enchanted” by Chloe x Halle

Visual Effects Design Galleries

Ricordiamo che oltre a El Camino, il mondo di Breaking Bad è stato raccontato anche nella serie spin-off/prequel Better Call Saul, con protagonista un superlativo Bob Odenkirk; la serie è stata rinnovata per una sesta e ultima stagione e i fan si chiedono già se mai vedranno un cameo dei beniamini Bryan Cranston e Aaron Paul. Di seguito la copertina dell'edizione home video di El Camino.