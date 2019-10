El Camino come Dragonball Z, in un meme il punto d'incontro

Internet, si sa, è da sempre un luogo dove si alternano venerazione e critiche per tutte le produzioni, cinemtaografiche o seriali che siano, ed il film evento El Camino: A Breaking Bad Movie non fa certo eccezione. Post e commenti sono stati spesi in merito, alcuni anche con fare goliardico: è il caso Todd, personaggio oggetto di meme su twitter.

La foto postata sul social network, di seguito inserita, mette in luce una simpatica analogia tra Todd e Majin Buu, che non riguarda la personalità dei due personanggi bensì la loro forma fisica. Come sia possibile? Semplice: tra le riprede della serie con protagonista Walter White (Bryan Cranston) e lo spin-off incentrato su Jesse Pinkman (Aaron Paul) sono passati diversi anni e i vari membri del cast hanno inevitabilmente cambiato la loro fisionomia.

Questo è il caso di Todd (Jesse Plemons), spacciatore che compare più volte nella serie e torna nel film in un flashback, intento ad aiutare Jesse nella fuga dopo la morte di Walter. L'attore è decisamente cambiato e la differenza di peso è palese, eppure la sua aria truce da assassino senza scrupoli rimane, facendo permanere il senso di timore e disagio che caratterizza il ruolo.

Nel film troviamo Pinkman in fuga, braccato dalla polizia e con pochi posti in cui nascondersi. Vecchie conoscenze torneranno a farci visita: Betsy Brandt nei panni di Marie Schrader, moglie Hank (agente della DEA deceduto nella serie originale); RJ Mitte nei panni di Junior, il figlio maggiore di Walter e Skyler,; Jonathan Banks è Mike Ehrmantraut, che abbiamo ritrovato nello spin-off Better Call Saul; Charles Baker Matt L. Jones sono rispettivamente Peter/Skinny Pete e Brandon “Badger” Mayhew, amici di Jesse, ed infine Lavell Crawford nei panni di Huell Babineaux, bodyguard di Saul Goodman.

La presenza di Bryan Cranston alla première del film, ha mandato in visibilio i fan, che speravano di rivederlo in El Camino. Walter riapparirà in qualche flashback? Questa la domanda di chi ancora non lo ha visto. Cranston e Paul affermano che El Camino è perfetto e, per coloro che volessero approfondire, ecco la nostra recensione di EL Camino.